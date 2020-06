Strade colabrodo a Matera: la vergognosa situazione di via Bramante

Con le piogge degli ultimi giorni via Bramante a Matera è ritornata ad essere la strada che detiene il record delle buche in città. Nel suo ultimo tratto, lungo circa 50 metri (dall’incrocio con via Sturzo verso il supermercato MD), è una vera e propria mulattiera dove si contano decine di buche, alcune grandi, altre profonde anche 15 centimetri, tutte ugualmente insidiose. Un vero e proprio record negativo che rende pericoloso percorrere quella strada sopratutto per ciclisti e motociclisti. Un tratto di strada in completo degrado, non solo dal punto di vista della manutenzione ordinaria ma anche della pulizia visto che ai bordi della via spazzatura e cartacce regnano sovrani da mesi. Inutili le lamentele e le segnalazioni dei residenti al Comune che da anni non effettua alcun intervento.