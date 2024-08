Una donna di circa 50 anni è deceduta questa mattina intorno alle ore 12,15 a Marina di Pisticci mentre era in un lido con la famiglia. La donna ha avuto un malore ed è stata prontamente soccorsa dal personale del lido che si è avvalso anche di un defibrillatore. Sul posto è giunta in breve tempo l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso partito da Matera. Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare.