Vento leggero e grande agonismo al Porto degli Argonauti. We try vince la quarta prova del Campionato Invernale del Mar Ionio

Si è svolta domenica, nelle acque antistanti il Porto degli Argonauti, la quarta prova del XIV Campionato Invernale di Vela del Mar Ionio, appuntamento ormai consolidato per la vela d’altura jonica. Una giornata caratterizzata da condizioni meteo impegnative, con vento leggero e instabile, che ha messo alla prova tattica ed esperienza degli equipaggi in regata.

A conquistare la vittoria di giornata e la leadership della classifica generale ORC (dalla classe ORC 1 alla ORC 4) è stata WE TRY (ITA 18156), imbarcazione di Gerardo Nolé, che grazie a una prova impeccabile consolida il primo posto con 3 punti totali dopo lo scarto, frutto di tre vittorie e un secondo posto nelle quattro prove disputate.

Alle sue spalle si conferma in grande crescita X-LION (ITA 15315) di Leone Pellè, che con un primo e un secondo posto nelle ultime prove sale al secondo posto assoluto con 6 punti, precedendo di una sola lunghezza SABIR (ITA 17858) di Giuseppe Nettis, portacolori del Circolo Vela Argonauti, terzo con 7 punti e sempre costante nelle posizioni di vertice.

Più staccate le altre imbarcazioni, penalizzate da ritiri e mancate partenze in una giornata resa complessa dalle condizioni del campo di regata. Da segnalare comunque la presenza e l’impegno degli equipaggi della LNI Taranto, del Circolo Vela Argonauti, del Club Vela Azimuth e delle altre realtà veliche del territorio, che continuano a garantire qualità tecnica e partecipazione al campionato.

A conclusione della prova si è svolta la premiazione, seguita dal tradizionale e conviviale scambio di auguri tra equipaggi e organizzatori, accompagnato dalle specialità preparate dal ristorante “C’è di buono Agriristories”, che ha contribuito a chiudere la giornata in un clima di festa e condivisione.