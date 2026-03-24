Videogiochi, ma quanti generi esistono al giorno d’oggi?

Nel panorama dell’intrattenimento digitale moderno, i videogiochi occupano ormai uno spazio sempre più ampio. L’evoluzione tecnologica e la crescita dell’industria videoludica hanno portato alla nascita di una grande varietà di generi, ciascuno caratterizzato da meccaniche di gioco, obiettivi e modalità di interazione differenti. Questa diversificazione consente ai giocatori di trovare esperienze molto diverse tra loro, dalle avventure narrative ai giochi competitivi online, passando per simulazioni realistiche e titoli strategici.

Le tipologie di esperienze sono perciò molto diversificate tra loro, anche in risposta ad un pubblico sempre più ampio. Poter scegliere tra numerosi tipi di giochi è sicuramente un vantaggio per chi si approccia al gaming e magari non ha un’idea ancora molto chiara sui titoli a disposizione. Il discorso vale per tutte le attrazioni digitali moderne: non solo per i classici videogame da console, ma anche per le app mobile, dai passatempi più semplici fino ai casinò con le slot online, che incrociano gusti differenti nell’utenza anche quando trattano dello stesso genere, cambiando talvolta solo ambientazione generale.

Uno dei generi più riconoscibili è quello degli sparatutto, spesso indicati con la sigla FPS (First Person Shooter) quando l’azione viene vissuta attraverso la prospettiva in prima persona. In questi giochi il fulcro dell’esperienza è rappresentato dal combattimento con armi da fuoco e dalla rapidità di riflessi richiesta al giocatore. Titoli come Call of Duty, Counter-Strike o Halo sono diventati veri e propri punti di riferimento del settore, soprattutto per la loro forte componente multiplayer.

Un’altra categoria molto popolare è quella dei giochi di ruolo, conosciuti anche con l’acronimo RPG (Role Playing Game). In questo caso il giocatore assume il controllo di uno o più personaggi all’interno di una storia articolata, sviluppando abilità, raccogliendo oggetti e affrontando missioni. Serie celebri come The Witcher, Final Fantasy o The Elder Scrolls rappresentano esempi di titoli in cui la narrazione e l’evoluzione del personaggio assumono un ruolo centrale.

Tra i generi più diffusi figurano anche i giochi d’azione e avventura, che combinano esplorazione, combattimento e risoluzione di enigmi. Questi titoli offrono spesso ambientazioni molto ampie e ricche di dettagli, in cui il giocatore può muoversi liberamente per scoprire nuove aree e affrontare diverse sfide. Franchise come Assassin’s Creed, The Legend of Zelda oUncharted hanno contribuito a rendere questo genere uno dei più apprezzati dal pubblico.

Un altro genere molto importante è quello dei giochi di strategia. In questi titoli il successo dipende principalmente dalla capacità di pianificare e gestire risorse, eserciti o intere civiltà. Alcuni giochi si svolgono a turni, come la serie Civilization, mentre altri adottano una struttura in tempo reale, come StarCraft o Age of Empires. La componente tattica e la necessità di prendere decisioni ponderate rendono questo genere particolarmente apprezzato da chi preferisce una sfida più ragionata.

Molto diffusi sono anche i giochi sportivi, che simulano discipline reali come il calcio, il basket o le corse automobilistiche. Titoli come EA Sports FC (erede della storica serie FIFA), NBA 2K o Gran Turismo cercano di riprodurre con precisione le regole e le dinamiche degli sport da cui prendono ispirazione. Grazie alla crescente qualità grafica e alla fisica sempre più realistica, queste simulazioni riescono a offrire esperienze molto vicine agli eventi sportivi reali.

Accanto a queste categorie si collocano i giochi di simulazione, che ricreano attività della vita reale o sistemi complessi. In questo ambito rientrano titoli molto diversi tra loro, come The Sims, che simula la vita quotidiana di personaggi virtuali, e InZOI, che appare la sua naturale evoluzione. Oppure Microsoft Flight Simulator, che riproduce con grande precisione il funzionamento di un aereo e del suo ambiente di volo, permettendo di indossare i panni del pilota.

Un altro genere molto diffuso è quello dei platform, uno dei più storici nella cultura videoludica e di fatto un sottogenere dei titoli di azione, che però vanta franchising così iconici da meritarsi quasi un nome a sé stante. In questi giochi il protagonista deve muoversi tra piattaforme, ostacoli e livelli ricchi di percorsi verticali, saltando e evitando pericoli. Serie iconiche come Super Mario o Sonic the Hedgehog hanno contribuito a definire le regole di questo tipo di esperienza.

Negli ultimi anni si sono inoltre affermati i battle royale, una variante degli sparatutto in cui decine o centinaia di giocatori si affrontano in una mappa che si restringe progressivamente fino a decretare un solo vincitore. Titoli come Fortnite, PUBG e ApexLegends hanno reso questo formato estremamente popolare, soprattutto nel contesto del gioco online competitivo.