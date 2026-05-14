Zig Italia lancia le nuove barrette di frutta secca con Federico Quaranta

Zig Italia presenta la sua nuova linea di barrette di frutta secca, sviluppata in collaborazione con Federico Quaranta, noto volto televisivo e appassionato di benessere e alimentazione consapevole. La novità è stata svelata ufficialmente il 13 maggio 2026 alle ore 16 presso lo Stand F45, Padiglione 8, nell’ambito di Tuttofood Milano, la fiera internazionale dell’agroalimentare.

Tre ricette, un’identità precisa

La nuova gamma si articola in tre referenze, ciascuna con una propria personalità gustativa e funzionale:

Curcuma, Zenzero & Miele (3x25g) – un mix equilibrato e sorprendente di frutta secca, miele e superfood, dalle note speziate originali e bilanciate. Una barretta che conquista al primo morso.

Proteica Cocco & Cioccolato Fondente (3x30g) – intensa, decisa, golosa. Cocco e cioccolato fondente si fondono in una barretta ad alto contenuto proteico. Energia senza compromessi, pensata per chi non vuole rinunciare al gusto.

Spirulina, Agrumi & Miele (3x25g) – freschezza che rigenera. Agrumi e spirulina si incontrano in un gusto originale e armonico: una pausa leggera dal carattere distintivo, per ritrovare energia durante la giornata.

La collaborazione con Federico Quaranta

La partnership con Federico Quaranta – giornalista, conduttore e voce autorevole nel panorama della comunicazione legata al cibo e al territorio italiano – non è solo una firma su una confezione. È una scelta di valori condivisi: la convinzione che mangiare bene significhi mangiare con consapevolezza, scegliendo ingredienti di qualità senza rinunciare al piacere. Le barrette Zig nascono da questa visione: snack autentici, bilanciati, pensati per accompagnare i ritmi di ogni giorno. #zigbreak

L’evento al Tuttofood Milano 2026

Il lancio ufficiale avverrà in occasione di un cocktail break di presentazione, in programma il 13 maggio 2026 alle ore 16.00 presso lo Stand F45, Padiglione 8 di Tuttofood Milano. L’evento è aperto agli operatori del settore, alla stampa e ai partner commerciali. Per partecipare è necessario confermare la propria presenza scrivendo a marketing@zigitalia.it.

Chi è Zig Italia

Zig Italia è un brand di snack naturali che crede nel gusto dell’equilibrio quotidiano. Nata dalla visione di Zenone Iozzino srl, con sede a Gragnano (NA), l’azienda sviluppa prodotti pensati per chi vuole uno spuntino autentico, fatto di ingredienti veri, senza compromessi. Ogni barretta è lo snack che accompagna i ritmi di ogni giorno.