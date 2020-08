Anziano ripulisce tutta via La Malfa da erbacce e sporcizia. “Sono stanco di aspettare il Comune di Matera”

“Se aspettiamo il Comune di Matera finiremo inghiottiti dalle erbacce e dalla spazzatura”. Esordisce così Antonio, un anziano di Matera, che ieri con grande determinazione, armato solo delle sue mani e di un coltellino, ha ripulito tutta via Ugo La Malfa dalle erbacce, dando esempio di grande civiltà, sostituendosi di fatto ad un servizio che dovrebbe erogare il Comune di Matera. Nella prima mattinata di ieri, domenica 23 agosto, Antonio ha tagliato tutte le erbacce presenti lungo i bordi dei marciapiedi e lungo lo spartitraffico della centralissima strada che porta, guarda caso, proprio a Palazzo di Città. Antonio non solo ha tagliato l’erba ma ha poi l’ha anche raccolta lasciando tutto pulito. Un lavoro encomiabile fatto davvero per amore verso la città. Un’azione che dovrebbe far riflettere sopratutto chi ci amministra ai piani alti del Comune per lo smacco ricevuto da un anziano stanco di vedere una città sporca e degradata.