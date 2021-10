APEA: DIPENDENTI PREOCCUPATI PER I RITARDI SUI PAGAMENTI DEGLI STIPENDI

Esprimono preoccupazione i dipendenti dell’Apea (Agenzia Provinciale per l’energia e l’ambiente) che da diversi giorni sono in stato di agitazione in quanto non percepiscono regolarmente gli stipendi dei mesi precedenti e non vedono un futuro roseo, nonostante la loro decennale precaria condizione di lavoratori part-time.

L’Apea è l’ente strumentale della Provincia di Matera (definito braccio operativo dell’ente Provincia) che è in difficoltà con i pagamenti degli stipendi a seguito di mancati trasferimenti da parte della Provincia di fondi legati a progetti regionali che – secondo quanto riferiscono i dipendenti- sarebbero trattenuti da mesi. Ciò ha messo in crisi l’attuale gestione dell’Agenzia.

Tutto questo, ricade sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie in un momento delicato dove la ripresa economica del governo va nella direzione d’investimenti per l’ambiente mentre la politica della Provincia di Matera penalizza proprio il settore che si occupa di politiche energetiche.