Che cos’è una frizione e come faccio a sapere se è difettosa?

Tutti gli automobilisti, in un modo o nell’altro, sperimentano un guasto alla frizione. Purtroppo, questo componente è molto difficile da riparare. Se non altro perché è molto difficile raggiungerla. Certamente, di fronte alla rottura della frizione, è meglio rivolgersi a un centro di assistenza. Tuttavia, a volte capita che i tecnici si comportino in malafede e che, a causa di una rottura insignificante, convincano il proprietario dell’auto che è necessario sostituire completamente un pezzo. Pertanto, vi suggerisco di capire cos’è la frizione e come capire la necessità della sua sostituzione.

Cos’è una frizione, perché ne avete bisogno e quali tipi di frizioni esistono?

La prima cosa da sapere sulla frizione è che si tratta di uno degli elementi più importanti della trasmissione. Qual è il suo compito? In breve, disimpegna il motore per brevi periodi di tempo dalla trasmissione di cui sopra e ha il compito di reinnestarlo correttamente quando il conducente cambia marcia. Inoltre, la frizione aiuta a prevenire il sovraccarico della trasmissione e assorbe le vibrazioni del motore. Localmente, il componente si trova direttamente tra il motore e il cambio.

Immagine della frizione auto – www.autoparti.it

Cos’è la frizione dell’auto – vehiclecue.it

Tipi di frizione

La frizione a frizione è una delle più comuni. La sua prevalenza è dovuta al fatto che viene installata nei veicoli con cambio manuale. A seconda del design, può avere uno, due o più dischi. Il principio di funzionamento è quello di trasferire la rotazione del volano all’albero di aspirazione della trasmissione.

Un altro tipo di frizione, nota anche come frizione idraulica, si trova nei veicoli con cambio automatico. In questo caso, l’olio della trasmissione viene utilizzato per trasmettere la coppia.

L’ultimo tipo di frizione, il più caratteristico, è quello elettromagnetico. Viene utilizzata nei cambi robotizzati e in questo caso il collegamento sopra descritto del motore con la trasmissione avviene per mezzo di elettromagneti.

Come faccio a sapere se la mia frizione è “difettosa”?

Affinché la frizione abbia una lunga vita, la prima cosa da capire è che il modo in cui la si usa e l’auto in generale determinano la durata del componente. Ad esempio, molti automobilisti inesperti guidano sempre con la frizione disinnestata, il che è estremamente dannoso per la frizione. Di conseguenza, la prima cosa da fare è riconsiderare le proprie abitudini. Oggi, però, il nostro compito è quello di capire quando è il momento di esaminare da vicino le condizioni della frizione.