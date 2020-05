Coronavirus, a Matera assembramenti nei parchi e nelle strade.

Fase due con scarso rispetto delle prescrizioni a Matera e con pochi controlli. Ragazzi assembrati nei parchi (nella foto quello di Macamarda) o in giro a gruppi per la città senza rispettare le distanze e senza indossare le mascherine. Uomini a bere birra davanti ad alcuni bar di periferia, come in qualsiasi circolo dopolavoro, ovviamente senza rispettare le distanze e senza indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale. Tanti i ragazzi in bici che girano in gruppo.

E’ questa la fotografia dei primi giorni di allentamento del lockdown nella Città dei Sassi dove la situazione, in alcune zone, non è differente da quella più plateale degli aperitivi ai Navigli di Milano o sul lungomare di Bari. I controlli ci sono, ma spesso riguardano gli automobilisti, più che le situazioni diffuse nei vari luoghi di aggregazione cittadina. I dati di contagio basso di questi giorni non devono far abbassare la guardia perché i risultati dei comportamenti sbagliati di questi giorni si vedranno tra una settimana, sperando ovviamente che non ci sia un rialzo dei contagi.