Coronavirus, a Matera il dato dell’incidenza schizza a 310. Ma mercati, parchi e scuole restano aperti

Il dato dell’incidenza del Covid a Matera è salito in maniera preoccupante negli ultimi giorni, attestandosi su 310 per 100mila abitanti. L’incidenza è il numero di casi nuovi che si sviluppano in una settimana. In sostanza l’incidenza è un dato fondamentale per capire la tendenza di sviluppo di un’epidemia. A Matera negli ultimi 7 giorni (escludendo Pasqua e Pasquetta, giorni con dati di contagio poco significativi per via dell’esiguo numero di tamponi) si registra una incidenza di 310 su 100mila abitanti. Il limite per essere dichiarati zona rossa è di 250 su 100mila.

Anche volendo considerare solo gli ultimi 7 giorni, includendo dunque i dati dei contagi di Pasqua e Pasquetta l’incidenza rimane di 258 su 100mila abitanti con 155 contagi. Quindi al di sopra del limite di 250 oltre il quale si diventa zona rossa. Insomma la situazione è preoccupante ma nessuna restrizione è stata applicata per situazioni di rischio quali il mercato del sabato alla zona Paip 2 o i parchi urbani.

Fonte dati: Task Force Regionale