Coronavirus, fase due. Incertezze a Matera sull’uso delle mascherine

La fase due dell’emergenza Coronavirus si è avviata a Matera con un generale rispetto delle regole relative agli spostamenti ma con molte incertezze sul corretto uso della mascherina. Quasi tutti ne erano dotati, ma il vero problema è il giusto utilizzo dei dispositivi di protezione personale. Se tutti sanno come si calza un guanto, non si può dire lo stesso per come si indossa una mascherina, resa obbligatoria dalla Regione Basilicata nei negozi, negli uffici pubblici e nelle attività al chiuso con l’ordinanza n. 21 di ieri.

In molti la portano al mento mentre parlano o passeggiano, altri la usano per coprire solo la bocca (lasciando scoperto il naso), altri ancora la portano appesa ad un orecchio. Qualcuno addirittura la indossa poggiandola sulla fronte. In tutti questi casi si vanifica del tutto la sua funzionalità. Sembra scontato che tutti sappiano indossare correttamente una mascherina, ma il vero problema della fase due è stato proprio questo oggi a Matera.