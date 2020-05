Coronavirus: nei mercati della frutta di Matera scarso rispetto del distanziamento

I mercati rionali della frutta sono luoghi di assembramento e di scarso rispetto delle regole sul distanziamento sociale imposto per prevenire la diffusione del Covid19. Lo abbiamo potuto verificare nella mattinata di oggi al mercato del rione Piccianello dove la gente si ammassa nei pressi di ogni banco della frutta. A poco servono le esortazioni dei fruttivendoli che invitano, con fermezza, le persone a rispettare le distanze e a non accalcarsi. La gente sembra infischiarsene, e si comporta come se ormai l’emergenza fosse cessata. Se i numeri del contagio in Basilicata sono rassicuranti questo non deve assolutamente fa abbassare la guardi, considerando anche che in piazza la maggior parte degli avventori sono anziani, quindi una delle categorie più a rischio per le conseguenza del virus. Forse sarebbe opportuno attivare più controlli e contingentare le persone già all’ingresso del mercato della frutta, proprio come avviene nei supermercati.