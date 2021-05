IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE DI MATERA, APPROVATO E DIMENTICATO. INTERROGAZIONE DI CASINO

Il consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia, Nicola Casino ha depositato questa mattina al Comune di Matera una interrogazione a risposta scritta inerente la mancata adozione del nuovo regolamento di polizia Municipale pronto da tempo. Casino si interroga “l’assessore con delega alla Polizia Locale, Raffaele Tantone ed il Dirigente al settore Polizia Locale, Paolo Milillo, a chiarire se tale regolamento, comprensivo dei due allegati, sia stato immediatamente reso esecutivo ed applicato nella gestione dei rapporti interni al Corpo di Polizia Locale, così come giusta delibera di Consiglio Comunale del 29/12/2020 e, in caso contrario, a relazionare puntualmente le ragioni che avrebbero determinato eventuali ritardi”. Il regolamento, messo a punto dalla vecchia giunta De Ruggieri non è stato ancora adottato nonostante siano trascorsi più di 5 mesi. “L’unica certezza, ad oggi, – commenta Casino- è che anche il novo regolamento di Polizia Locale è figlio della passata amministrazione, la quale lo ha elaborato nelle varie commissioni consiliari. A questa Amministrazione, che lo ha semplicemente approvato in Consiglio comunale, toccherebbe quanto meno rendere esecutivo un deliberato di consiglio che, in alternativa, rimarrebbe lettera morta. Poichè il nuovo regolamento introduce migliorie e razionalizzazioni rispetto al vecchio, sarebbe auspicabile renderlo immediatamente esecutivo per iniziare a beneficiare di questi vantaggi”.