Incidente a Matera: perde il controllo della moto e si schianta sul marciapiede.

E’ di un ferito il bilancio di un incidente accaduto intorno alle ore 20,30 di oggi in via Annibale di Francia, nei pressi dell’ospedale di Matera. Un giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo, una moto Triumph, lungo la discesa della circonvallazione ed è rovinato sul marciapiede. E’ stato subito trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118, ma non sembra aver riportato ferite gravi. Sul posto oltre al 118 è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.