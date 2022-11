Infrazioni stradali: il Comune di Matera prevede di fare multe per 1,8 milioni di euro nel 2023

Nella delibera si legge: “Considerato che sulla scorta dell’andamento degli incassi dell’anno in corso, la previsione per l’anno 2023 degli introiti da inserire in bilancio in applicazione della norma di cui all’art. 208 C.d.S. può essere quantificata in misura complessiva pari ad € 1.800.000,00, di cui € 1.700.000,00 per violazioni alle norme sulla circolazione stradale ed € 100.000,00 per sanzioni amministrative rinvenienti dai ruoli”.

Su questo importo previsionale alla manutenzione delle strade vanno solo 360mila euro a cui si sommano 450mila euro per la segnaletica (suddivisi in altri due capitoli).

Chissà se l’ambizioso obiettivo del Comune per il 2023 sarà raggiunto…

Qui sotto tutti i dettagli su come saranno spesi i soldi rivenienti dalle multe previste nel 2023