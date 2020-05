La “Fontana dell’amore” nei Sassi di Matera ci costerà 150mila euro.

La “Fontana dell’amore”, il nuovo attrattore turistico pensato dal Comune di Matera ci costerà quasi 150mila euro. Con la determinazione N° 01037/2020 del 07/05/2020 del Comune è stata aggiudicata la realizzazione dell’opera per un importo di € 147.925,00 IVA inclusa. A realizzarla sarà la Fonderia Artistica Ruocco di Napoli, unica ad aver risposto all’invito del Comune, invito esteso anche ad altre due ditte napoletane. L’opera che celebra gli innamorati sarà composta da 5 statue in bronzo a grandezza naturale “raffiguranti uomini e donne di dimensioni antropomorfiche che ricreino il tema del corteggiamento e l’innamoramento nel passato”. Il nuovo attrattore turistico verrà collocato in via Muro a Matera.