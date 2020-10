Due cinghiali, la madre con il proprio cucciolo, nella serata di ieri sono stati filmati con un telefono cellulare da un automobilista mentre si muovono in cerca di cibo nella parte alta di via Lucana, nei pressi della “Milizia”, all’inizio del rione Cappuccini. Sempre ieri sera un branco di cinghiali è stato avvistato in via Casalnuovo.

