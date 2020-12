Matera: inseguimento tra polizia e malviventi si conclude con sparatoria in via Gravina

Si è concluso con una sparatoria tra Polizia e malviventi un inseguimento ad alta velocità tra le vie cittadine, iniziato a ridosso del centro di Matera questa sera, poco prima delle ore 18. I poliziotti erano sulle tracce di Audi A6 di colore scuro con a bordi due malviventi che probabilmente, resisi conto di essere alle strette, hanno iniziato una fuga per lasciare la città dopo una rapina. L’auto è stata speronata e bloccata in via Gravina, nei pressi degli ex uffici Snam dove c’è stata una sparatoria. Sembra, dalle prime voci raccolte sul posto, che uno dei due malviventi sia stato catturato, mentre l’altro è riuscito a fuggire.