Matera, marciapiedi ostruiti dai cespugli. Protestano gli abitanti di via Taranto: “qui nessuna manutenzione”

Marciapiedi impraticabili in via Taranto dove cittadini sono costretti a camminare per strada essendo il passaggio ostruito dai cespugli, mai tagliati. Qui in periferia il programma di sfalcio dell’erba pubblicizzato dal Comune non è mai arrivato; anzi a dire il vero sono anni che nessuno effettua la manutenzione del verde. Con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: ogni giorno i cittadini rischiano di essere investiti dalle auto perché costretti a camminare in strada visto che gli oleandri hanno invaso completamente i marciapiedi. Gli abitanti della zona hanno segnalato da tempo il disagio ma senza esito.