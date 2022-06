Intervento dei vigili del fuoco questa sera a Matera, intorno alle ore 21,30 in viale Delle nazioni Unite per la caduta di alcuni rami in strada. Nei pressi della chiesa dell’Addolorata i pompieri hanno effettuato una “potatura” straordinaria di alcuni alberi i cui rami appesantiti rischiavano di cadere su marciapiede e strada. In serata alcuni rami si erano spezzati; gli alberi sono dunque stati alleggeriti e la zona interdetta al traffico pedonale.