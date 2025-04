Scadono a breve i termini per candidarsi ai corsi di formazione gratuiti “Agricoltura innovativa e sostenibile” e “Nuovi modelli di produzione e di gestione colturale”, organizzati da Studio Risorse di Matera. I percorsi formativi prenderanno il via ad aprile e si svolgeranno in modalità ibrida, con lezioni online (e-learning) e incontri in presenza.

Entrambi i corsi rilasciano un Attestato di Partecipazione e sono riservati a imprenditori del settore agricolo, alimentare, zootecnico e forestale con sede in Basilicata e lavoratori dipendenti e compartecipanti familiari iscritti all’INPS.

Due corsi con un unico obiettivo: innovare e rendere sostenibile il sistema agricolo lucano

Il corso “Agricoltura innovativa e sostenibile”, della durata di 150 ore, mira a formare figure professionali capaci di affrontare le sfide dell’agricoltura contemporanea, attraverso l’integrazione di ICT, Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata, droni e cloud computing. Particolare attenzione sarà dedicata ai sistemi di certificazione della filiera sostenibile (ISCC Plus e GLOBALGAP), alle nuove cultivar e agli effetti del cambiamento climatico sulle produzioni agricole.

Il secondo percorso, “Nuovi modelli di produzione e di gestione colturale”, prevede 80 ore di formazione focalizzate su Sicurezza alimentare, Sistemi di qualità e certificazione, innovazione di prodotto e processo, con uno sguardo alle più recenti strategie di marketing e compliance 5.0. L’obiettivo è rafforzare la competitività e la sostenibilità del comparto rurale e agroalimentare della Basilicata, sostenendo la valorizzazione delle produzioni locali.

Un’opportunità di crescita professionale e di rilancio per il settore agricolo lucano.

Per informazioni: contattare Studio Risorse al numero 0835 386028 o visitare il sito web www.studiorisorse.it o inviare una mail a: info@studiorisorse.it