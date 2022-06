Sicurezza stradale a Matera: quella pericolosa buca presente da mesi. Emblema del degrado e del pericolo

E’ diventato l’emblema del degrado delle strade di Matera. E’ la buca presente da mesi tra via Dante e via Manzoni a Matera, proprio vicino al rondò dell’importante snodo cittadino. In piena curva c’è una enorme voragine, profonda quasi 20 centimetri che minaccia la sicurezza dei motociclisti, degli automobilisti e dei ciclisti che vi transitano giornalmente. Inspiegabilmente in tutti questi mesi il Comune di Matera non è riuscito a sistemare questa enorme buca che è diventata ormai il monumento all’incuria e ai pericoli della circolazione. Oltre alla buca è presente anche brecciolino che rende scivoloso il manto stradale.

Lo scorso anno il Comune di Matera ha incassato 1.700.000€ (un milione e settecentomila) dalle multe elevate agli automobilisti ma investe quasi nulla sulla manutenzione delle strade. Infatti non riesce nemmeno a riparare questa buca diventata l’emblema della scarsa considerazione che l’Amministrazione ha per gli utenti della strada e per la sicurezza in generale.