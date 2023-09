TARI 2023 a Matera: impossibile pagare online

Da qualche giorno sono in distribuzione le lettere di pagamento della TARI 2023 nella città di Matera. Diversi cittadini hanno segnalato alla nostra redazione l’impossibilità di effettuare il pagamento dei tributi locali online mediante la piattaforma “Matera Digitale” in combinazione con il sistema elettronico PAGO PA, non essendo previsti altri metodi di pagamento diretto on line. La lamentela comune tra i residenti è la scomparsa del tasto cruciale: “PROSEGUI,” che solitamente permette di completare la transazione elettronica in modo rapido ed efficiente. Il pagamento on line, che garantisce facilità e rapidità nella transazione, è diventato un ostacolo per gli utenti materani che vogliono pagare le tasse.

Abbiamo verificato le diverse segnalazioni, ed effettivamente manca la possibilità di effettuare il pagamento elettronico attraverso la piattaforma Matera Digitale con l’ausilio di PAGO PA. La situazione attuale sta costringendo i cittadini di Matera a tornare indietro nel tempo, scaricando modelli F24 cartacei e recandosi fisicamente presso le banche, le poste o gli operatori abilitati.

Resta da capire se questa situazione sia dovuta a un problema temporaneo o a una possibile inefficienza nella gestione dei servizi digitali locali. Speriamo che la situazione venga ripristinata al più presto per evitare ulteriori complicazioni nelle operazioni finanziarie e per garantire la continuità dei servizi online offerti ai cittadini.