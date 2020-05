Tre gattini si incastrano nel motore di un’auto. Salvati dai vigili del fuoco di Matera

E’ stato necessario ricorrere all’intervento dei vigili del fuoco, questo pomeriggio a Matera in via Passarelli, per salvare tre gattini che si erano rifugiati e incastrati nel vano motore di una Renault Modus. Il proprietario prima di partire aveva sentito miagolare i gatti. Per evitare di ferirli, visto che di uscire dal vano motore non volevano saperne, ha chiamato i vigili del fuoco che, dopo una quindicina di minuti, sono riusciti a liberali.

Un intervento inconsueto per i pompieri che ha permesso di rimettere in libertà i tre felini salvandoli dal pericolo di ustioni o dalla possibilità di finire negli organi in movimento del propulsore. Resta un mistero perché i tre gatti siano entrati nel vano motore della Modus.