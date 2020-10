AL COMUNE DI MATERA IL PASSAGGIO DI CONSEGNE DA DE RUGGIERI A BENNARDI

E’ avvenuta questa mattina al Comune di Matera la cerimonia per il passaggio di consegne dal sindaco sindaco uscente, Raffaello De Ruggieri, al neo eletto Domenico Bennardi. De Ruggieri ha sottolineato la grande presenza di donne nel nuovo Consiglio comunale evidenziando la capacità e l’ambizione delle donne nel lavoro. “L’orgoglio e l’ambizione di governare la città -ha detto De Ruggieri- insieme alla responsabilità devono guidare le scelte. Se si riesce a creare un clima armonioso di lavoro, il Comune è una macchina micidiale con cui riuscire a dare forza ai nostri progetti”.

“Grazie alla sensibilità e alla lungimiranza di De Ruggieri – ha dichiarato Domenico Bennardi – la città è quello che è diventata oggi. Noi non ‘licenzieremo’ Raffaello De Ruggieri ma metteremo a valore la sua esperienza tenendo un filo diretto di ascolto con lui. L’accoglienza che ho avuto oggi qui in Comune non è scontata ma è di chi ama la città, di chi è appassionato di Matera. Credo che con questa coalizione ‘coesa’ come l’ha definita De Ruggieri, e con le professionalità giuste potremo raggiungere grandi traguardi. Le potenzialità della città sono enormi ed è bellissimo poterla amministrare dedicandosi anima e corpo con la stessa passione che il sindaco uscente ha messo per una vita al servizio di Matera”. Alla fine della cerimonia Raffaello De Ruggieri ha regalato a Domenico Bennardi un cucù in terracotta ( il tipico fischietto di Matera) datato 1968, come oggetto di buon augurio per questa nuova avventura politica.