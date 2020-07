Alla vecchia stazione di Miglionico la mostra di Cesare Maremonti. Dal 24 luglio.

Una location suggestiva come l’antica stazione di Miglionico farà da sfondo per l’esposizione dell’artista Cesare Maremonti che si inaugura venerdì 24 luglio alle ore 18. Con la mostra “Arte in Stazione – Paesaggi Anemici” si vuole dare vita a uno spazio storico della Basilicata, la stazione delle Ferrovie Calabro Lucane che si trova sulla tratta ferroviaria Ferrandina-Matera e sorge nella parte bassa del territorio di Miglionico. Oggi di proprietà privata, la parte strettamente legata all’esercizio ferroviario è stata adibita a spazio artistico. E quale miglior occasione (dopo gli ultimi eventi che hanno cambiato la vita dell’intera umanità) è quella di ripartire da una Stazione come in un Nuovo Viaggio. Un nuovo viaggio e una nuova vita ….in uno spazio pieno di memoria e ricordi. Dunque la Stazione di Miglionico si apre all’arte con la personale del Maestro e Architetto Cesare Maremonti, artista Materano che da circa un trentennio si occupa di pittura. Fondamentale per la realizzazione dell’evento il patrocinio del comune di Miglionico e del Personal Financial Advisor Giovanni Salvatore Motta, la consulenza del critico d’arte, nonché giornalista Rino Cardone e della curatrice Teresa Colucci. Vernice dell’evento, 24 luglio 2020 ore 18. La la mostra rimarrà aperta fino al 31 luglio tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20 ed eventualmente su appuntamento anche in altri orari da concordare. Nel rispetto di tutti, si seguiranno le linee guida riferite alle procedure di prevenzione COVID 19.