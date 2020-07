Un incidente tra un’autovettura e una bici è avvenuto questa mattina intorno alle ore 9,15 in via Taranto a Matera. Per cause ancora da accertare un bambino con la sua bicicletta è finito contro una autovettura che procedeva nel senso opposto. Immediati i soccorsi del 118 giunti sul posto insieme a due pattuglie della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico. Non si conoscono le condizioni del bambino coinvolto nell’incidente.