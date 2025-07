Apre il 17 luglio a Matera Tedi, lo store low cost di casalinghi e bricolage

Apre dopodomani 17 luglio a Matera alla zona Paip lo store Tedi, insegna non food con assortimenti basic e low cost in segmenti che includono dai casalinghi al bricolage, dall’outdoor al pet. La nota catena aprirà domattina in via La Martella 170, proprio di fianco ad un altro colosso della grande distribuzione il Lidl.

Negli ultimi 2 mesi si sono avvicendate 4 ulteriori aperture: una a Bari, ed una ad Altamura (nella provincia di Bari); un terzo shop aveva aperto a Soncino, in provincia di Cremona, e un quarto store a L’aquila, area Bazzano.

Attualmente, il network Tedi in Italia conta 143 punti vendita complessivi. Poco meno di 2 anni fa (ad aprile 2023), il numero di punti vendita aperti nella penisola era pari a 100 unità; il ritmo di crescita della rete, nel periodo considerato, è stato di oltre 20 store all’anno.