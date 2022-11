ARCHITETTI INNOVATIVI: “SUI GRANDI PROGETTI PER MATERA MANCA IL CONFRONTO TRA COMUNE E CITTADINI”. INTERVISTA ALL’ARCHITETTO TONIO ACITO 

“Sul progetto del Parco del Camposportivo di Matera e su Piazza della Visitazione occorre un confronto pubblico, che finora non c’è stato”. Questa è la convinzione dell’architetto materano Tonio Acito raccolta dal Gruppo Architetti Innovativi Matera. Antonio Mattia Acito, progettista di lungo corso e profondo conoscitore della storia e dell’urbanistica della città di Matera, ha espresso perplessità sul modo di procedere dell’Amministrazione Comunale riguardo il confronto con professionisti e cittadini sui grandi progetti che interessano la città dei Sassi.

“Non si può presentare un progetto preliminare di grande importanza come quello dello stadio – afferma Acito – attraverso tre anonimi disegni senza avviare un dibattito con la città e la categoria professionale”.

Ma le perplessità riguardano anche la percentuale di ribasso con cui è stato assegnato questo progetto. Stando alle notizie di stampa il Comune di Matera ha acquisito il progetto preliminare con un ribasso del 56%, una percentuale fuori da ogni logica concorrenziale.

“Una percentuale di ribasso così alta mi lascia esterrefatto – continua Acito – ma a preoccuparmi di più è il fatto che noi architetti non sappiamo nulla su come si svilupperà questo intervento, se si escludono le poche notizie riportate dai giornali. Il tema dello stadio è un tema fondamentale assieme all’insediamento della Barilla in quanto, insieme, rappresentano un importante ingresso alla città. L’intervento va studiato e discusso in maniera aperta e condivisa. Le opere vanno presentate prima che diventino progetti esecutivi, per evitare che accada quello che è successo per la stazione FAL di Boeri che la città ha subito come un progetto calato dall’alto. La stessa cosa sta accadendo per Piazza della Visitazione, un progetto di grande respiro e di fondamentale importanza per la città, sul quale non si conosce nessuna informazione ad esclusione di quei pochi rendering diffusi tempo fa. Da architetto, su questo progetto, sono molto curioso di capire come sarà allestito il parco, con quali materiali e come sarà gestito: è fondamentale il confronto con le professionalità locali per valutare le scelte. Se si salta questa fase di confronto poi ci terremo quello che ci impongono, proprio come è accaduto per la stazione centrale”.