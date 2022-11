L’Amministratore Unico dell’ATER di Matera Lucrezia Guida plaude al via libera del Consiglio Comunale di Matera per l’assegnazione in diritto di superficie all’Ater di Matera di un’area in località “San Francesco” che consentirà la realizzazione di circa 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.