Comune di Matera: tre nuove auto per la polizia locale al costo di 170mila euro

Sono in arrivo nelle prossime settimane tre nuove fiammanti auto per la Polizia Locale di Matera. Al costo di 169.526,32 IVA compresa, il Comune di Matera ha acquistato una Alfa Romeo Nuova Giulia Turbo Benzina (2000 centimetri cubici) da 200 cavalli e due Toyota RAV4 2.5 HYBRID. La Giulia costa a listino 50.500 euro mentre ognuna delle due Toyota costa 40.000 euro. A questi prezzi base, va aggiunto l’allestimento con scritte, sirene, lampeggianti e i dispositivi radio, fatto ditta Bertazzoni per un totale di quasi 170mila euro.

In tempi di ristrettezze economiche il Comune ha autorizzato con la DETERMINAZIONE RCG N° 2801/2022 DEL 09/11/2022 una spesa consistente per l’acquisto di tre veicoli, top di gamma, che graverà sul corrente bilancio comunale per € 84.621,53 sul Cap. 13031/7 e per € 84.904,79 sul cap. 1050/1 lett. b. Allora sorge spontaneo chiedersi perchè non scegliere dal catalogo del fornitore Bertazzoni tre auto più economiche come la Renault Clio, la Smart o la fiat Tipo? Così mentre le strade cittadine presentano seri problemi di manutenzione con buche e tombini che costituiscono serio pericolo per la circolazione, i fondi del bilancio comunale vengono destinati alle nuove auto. E se le due Toyota sono sostenibili perchè ibride, non si può dire la stessa cosa dell’Alfa Romeo alimentata a benzina che con una cilindrata di 2000cc e 200 cv non sarà certamente un’auto parca nei consumi.