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Assicurazione auto: Matera la provincia più cara della Basilicata. Aumenti dell’8%

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Redazione
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In Basilicata a giugno il prezzo medio dell’RC Auto è di 440,42 €, in aumento del 4,2% anno su anno. Matera la provincia più cara della regione

Secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it aggiornati a giugno, in Basilicata il premio medio per l’RC Auto è pari a 440,42 €, ovvero 50,24 € in meno rispetto alla media nazionale. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un aumento del prezzo medio pari al 4,2%.

Guardando al dettaglio provinciale, Matera è la provincia più cara della regione, con un premio medio pari a 469,23 €, e registra anche l’aumento più marcato rispetto a un anno fa (+8,1%). Potenza presenta invece prezzi più contenuti, con una media di 419,37 €, e una crescita limitata all’1,4% su base annua.

Tra le garanzie accessorie, le più scelte sono Assistenza Stradale, aggiunta nel 30,3% dei casi a un prezzo medio di 21,71 €, Infortuni del Conducente, selezionata nel 22,2% dei casi con un costo medio di 32,54 €, e Furto e Incendio, scelta dal 9,4% degli assicurati a fronte di un prezzo medio di 107,60 €. La garanzia più cara nella regione è Atti Vandalici, con un prezzo medio annuo di 156,71 €, sopra la media nazionale per la stessa garanzia (103,26 €).

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