Angelina Mango chiuderà il tour estivo “Nina canta nei teatri d’estate” l’8 agosto a Matera, nella Cava del Sole — data conclusiva di un percorso che ha toccato location all’aperto in tutta Italia, tra anfiteatri, castelli antichi e cave naturali.

Il tour promuove caramè, secondo album della cantautrice, uscito a sorpresa nell’ottobre 2025 a distanza di un anno e mezzo dall’esordio poké melodrama (maggio 2024, disco che le è valso la vittoria al 74° Festival di Sanremo con La noia). Angelina Mango ha scritto e prodotto i brani insieme al fratello Filippo e a Giovanni Pallotti.

Sul palco una formazione di sette elementi, ampliata rispetto ai tour precedenti per rendere gli arrangiamenti più ricchi dell’ultimo disco: chitarra, basso/contrabbasso, percussioni, piano, batteria e una sezione d’archi con violoncello e violino.

Tra le tappe già svolte, diversi duetti con artisti con cui la cantautrice ha collaborato in passato: Marco Mengoni (con cui ha pubblicato di recente il singolo Canto d’Amore), Tedua, Venerus, Dardust e Bresh. Non è ancora chiaro se ospiti simili siano previsti anche per la data conclusiva di Matera.

Un elemento distintivo della messa in scena è la scenografia curata dalla stessa artista: in ogni tappa un vivaio locale fornisce piante vere per allestire il palco, restituite al termine del concerto — una scelta legata al tema del “giardino” che attraversa concettualmente lo show.