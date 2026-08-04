Più sicurezza, più comfort e maggiore sostenibilità per i passeggeri delle lunghe percorrenze con i 6 nuovi mezzi in esercizio.

Miccolis Spa Società Benefit annuncia l’ingresso in esercizio di 6 nuovi autobus gran turismo MAN Lion’s Coach, da 53 posti passeggeri, dedicati alle lunghe percorrenze come la tratta Lecce-Napoli. Un investimento concreto che arriva nel momento più strategico dell’anno: l’estate, quando il traffico di passeggeri lungo le direttrici Puglia-Basilicata-Campania cresce sensibilmente, trainato sia dai flussi turistici verso il mare e le città d’arte del Sud, sia dagli spostamenti di lunga percorrenza. Un impegno che testimonia l’attenzione dell’azienda verso una mobilità sempre più sicura, confortevole e sostenibile, mettendo al centro il benessere dei propri passeggeri.

“Investire in flotte moderne non è solo una scelta commerciale, ma un atto di responsabilità verso i nostri passeggeri e verso il territorio”, afferma Aurelia Miccolis, direttore generale. “Con i nuovi bus portiamo sulle strade del Sud Italia un livello di sicurezza e comfort che raramente si associa al trasporto su gomma a lunga percorrenza, un aspetto ancora più decisivo d’estate, quando ai nostri passeggeri abituali si affiancano migliaia di turisti.”

I nuovi mezzi montano un sistema integrato di assistenza alla guida tra i più avanzati e sicuri della categoria tra cui la frenata d’emergenza automatica che riconosce anche pedoni e ciclisti, rilevamento della stanchezza e affaticamento del conducente, assistenza al cambio di corsia e svolta con protezione radar attiva riducendo sensibilmente il rischio di collisioni e investimenti. Ogni viaggio si trasforma in un momento di autentico relax grazie agli interni luminosi, ai sedili ergonomici, agli spazi generosi, al wifi gratuito, alle porte USB, e al sistema di infotainment. L’attenzione di Bus Miccolis alla sostenibilità si riflette nella scelta di autobus dotati di motori in classe emissiva Euro 6 Step E, tra gli standard più stringenti oggi disponibili in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, che abbinati ai sistemi di monitoraggio continuo, ottimizzano i consumi su ogni tratta, riducendo le emissioni nell’ottica di una mobilità più responsabile un valore in cui Bus Miccolis si riconosce pienamente. Con questo investimento, Bus Miccolis conferma ancora una volta la propria vocazione: essere non solo un operatore di trasporto, ma un punto di riferimento per la mobilità sostenibile e sicura nel Mezzogiorno d’Italia.