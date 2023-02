“Con questa asta l’Ater Matera – dichiara l’Amministratore Unico Lucrezia Guida – sottolinea il suo impegno anche per le associazioni, le attività commerciali e professionali del territorio mettendo a disposizione tutti i locali nella disponibilità dell’Ente per lo sviluppo degli operatori del materano”.

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera, ha indetto un’asta pubblica per l’assegnazione di sei locali situati nei comuni di Matera e Policoro. Questi locali rappresentano un’opportunità interessante per attività commerciali, associazioni, imprenditori e professionisti, che cercano uno spazio per le loro attività, con un canone contenuto.

I sei locali sono tutti a piano terra e si trovano in posizioni strategiche della città. Due di essi si trovano a Matera, in Via G. Fortunato e in Via Liguria e sono ad uso ufficio, mentre gli altri quattro si trovano a Policoro in Via Siris e sono ad uso commerciale. La collocazione a piano strada dei locali rende più facile l’accessibilità per i disabili e la visibilità da parte dei potenziali clienti.

L’asta pubblica consentirà la definizione del canone, al maggior offerente, in modo trasparente per l’assegnazione di beni pubblici.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione all’asta sono disponibili sul sito www.atermatera.it

