Natale solidale: Interspar Matera dona alla Caritas 150 sacchi di prodotti alimentari

Una iniziativa di solidarietà in vista del Natale è stata promossa oggi dal supermercato Interspar di Matera che ha donato alla Caritas 150 sacchi di prodotti alimentari a marchio Despar. La Caritas Diocesana di Matera provvederà a distribuire i sacchi alle famiglie materane più bisognose.

“La distribuzione dei sacchetti solidali -afferma Matteo Sala, direttore del supermercato Interspar Maiora di via Sallustio- è una iniziativa che mettiamo in campo per il secondo anno a favore delle famiglie più bisognose con il supporto della Caritas. Fino al 2019 invece organizzavamo una grande cena solidale natalizia, sempre in collaborazione con le strutture caritatevoli locali. Dallo scorso anno, con l’avvento della pandemia che ha congelato questo momento di convivialità, abbiamo predisposto la distribuzione di questi beni di prima necessità per cercare di regalare un Natale un po più sereno alle persone che vivono un momento di ristrettezza economica dando loro un messaggio di speranza”.

Profondamente legata alla vita del territorio in cui opera, Maiora titolare dei marchi Despar, Interspar ed Eurospar in Basilicata, Puglia, Campania e Calabria, è da sempre impegnata in numerose iniziative benefiche e sociali.