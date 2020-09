Bennardi: Bene l’impegno del Viceministro alla salute Sileri per difendere la sanità materana

“Il vice Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ieri era a Matera per un comizio (rimandato a causa della pioggia), insieme a Luigi Di Maio, ha recepito le istanze dei cittadini materani circa il piano regionale di riordino sanitario che penalizzerebbe inevitabilmente l’ospedale Madonna delle Grazie. La loro presenza certifica la vicinanza e l’attenzione che il Governo ha nei confronti della città di Matera.

Il viceministro ha rassicurato i materani che erano in piazza ieri sera, nonostante la pioggia battente, che vigilerà sulla vicenda perchè Matera non subisca un ridimensionamento sanitario”. Così il candidato sindaco di Matera, Domenico Bennardi ha commentato l’incontro informale con i cittadini ed i rappresentanti sindacali della Fials avvenuto in piazza Vittorio Veneto aggiungendo che “una delle prime azioni che intraprenderò dopo il ballottaggio sarà la convocazione di un consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza sul tema della sanità al quale inviterò l’assessore regionale Rocco Leone perchè si faccia chiarezza in maniera inequivocabile su una questione così delicata ed importante per Matera”.