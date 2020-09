By

Martedì 29 settembre 2020, alle ore 21,30 in piazza Vittorio Veneto a Matera è in programma il comizio del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per sostenere il candidato sindaco Domenico Bennardi.

L’incontro con la cittadinanza materana avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza contro il Covid19.