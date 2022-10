Bonus gas Basilicata: ecco dove ottenere lo SPID gratis a Matera, Policoro, Potenza, Senise, Melfi

By

Coloro che non hanno ancora lo SPID cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale possono attivarlo gratuitamente presso gli sportelli della Regione Basilicata di Matera in Via Annibale Maria di Francia, 40.

Lo sportello è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Sul sito della Regione Basilicata sono indicate le modalità di accesso che sono le seguenti:

La vigilanza permetterà l’ingresso di un cittadino per volta (munito di mascherina e che avrà provveduto alla sanificazione delle mani)

Lo sportello può gestire 24 pratiche al giorno, alle ore 08.30 saranno rilasciati n.12 ticket numerati, alle ore 11,00 saranno rilasciati altri n.12 ticket numerati

Gli altri sportelli per lo SPID in Basilicata sono a Potenza, Melfi, Senise e Policoro

SPORTELLO SPRING – Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza (PZ)

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – Sede distaccata Policoro (MT) – Corso Alcide de Gasperi, 10 – 75025

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – Sede distaccata Senise (PZ) – Zona Industriale snc – 85038 Senise

PRESIDENZA DELLA GIUNTA – Sede distaccata Melfi (PZ) – Piazza Federico II di Svevia, 1 (Ex Tribunale) – 85025