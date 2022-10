UN NUOVO SPOT PER PROMUOVERE IL PORTO DEGLI ARGONAUTI, LA COSTA JONICA E LA BASILICATA

Un omaggio al mare, alla storia della Magna Grecia e della Basilicata. E’ questo il concept del nuovo spot del Porto degli Argonauti, a Marina di Pisticci, in provincia di Matera. Un emozionante racconto di circa 3 minuti che sarà utilizzato durante gli eventi di promozione turistica internazionale per mettere in risalto non solo il Porto ma anche la cultura millenaria della Basilicata che passa attraverso le bellezze storiche ed architettoniche e la natura incontaminata dei suoi paesaggi.

Con il claim “una scoperta che inizia dal mare”, il video sarà veicolato sui principali media nazionali ed internazionali, sul web e sui canali social: è un invito non solo a scoprire il Porto ed il resort ma ad addentrarsi nei luoghi più autentici della Basilicata, terra da vivere, e posto ideale dove fermarsi per gustare la pace della natura e sognare.

Il Porto degli Argonauti, resort di lusso e approdo turistico, si trova sulla costa ionica lucana che, oltre 2500 anni fa, accolse i Greci di ritorno dalla guerra di Troia i quali fondarono su questa terra le colonie della Magna Grecia. Con 5 ancore d’oro assegnate da “The Yacht Harbour Association” il Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci è l’unico porto del Sud Italia a rientrare nel programma “Gold Anchor” che comprende 135 porti turistici in 27 Paesi del mondo i quali si distinguono per alcuni indicatori di qualità che vanno dai servizi portuali alla presenza di servizi turistici, dalla accoglienza alla sostenibilità ambientale.

Il film, firmato da Ferdinando Conte, con la regia di Andrea Ferrante, la partecipazione di Miriam Della Guardia, Tony Marzolla e la piccola Iris, è dunque un flashback dello sbarco dei Greci sulla costa jonica lucana con la voce narrante del maestro doppiatore e attore Alessandro Bruno che interpreta il Mare in questo racconto immaginario. Uno sbarco che, ancora oggi, ogni navigante o turista può rivivere con le stesse emozioni rievocate dal mito degli Argonauti e del loro viaggio per mare alla conquista del vello d’oro.

Lo spot è stato girato interamente in Basilicata, tra le bellezze naturalistiche del porto ed alcune città storiche, come Tricarico e la sua Rabatana, candidata a patrimonio Unesco.