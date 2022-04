Nei giorni scorsi alla presenza dell’Amministratore Unico dell’ATER di Matera, Lucrezia Guida, e del sindaco del Comune di Stigliano, Francesco Micucci, sono state consegnate alle famiglie assegnatarie le chiavi dei primi sei alloggi riqualificati nel Comune materano.

Sono tredici gli alloggi che risultavano non assegnati a Stigliano che l’ATER di Matera ha recuperato e riqualificato provvedendo all’assegnazione per i primi sei. Gli immobili sono stati recuperati e sono stati oggetto di un intervento di riqualificazione con adeguamento a norma degli impianti idrici e termici, ripristinando così le normali condizioni abitative.

L’intervento di recupero e adeguamento è stato finanziato con fondi del programma di reinvestimento e fondi derivanti dalle rendite degli alloggi, legge 560/93.

“Abbiamo registrato viva soddisfazione da parte delle famiglie per questa consegna atteso che l’Ater pone molta attenzione agli alloggi nei Comuni della provincia di Matera – ha dichiarato l’Amministratore Unico Lucrezia Guida – per cercare di colmare il fabbisogno abitativo anche nell’entroterra materano, contribuendo a combattere lo spopolamento del territorio. Il recupero degli alloggi esistenti è avvenuto all’insegna della sostenibilità senza alcun consumo di suolo. L’Ater di Matera, come sempre, tiene in forte considerazione le dinamiche sociali del territorio materano nell’ottica di aiutare le fasce più deboli nell’accesso alla prima casa. Nel frattempo sono in corso di ultimazione le verifiche dei requisiti delle altre sette famiglie che andranno ad occupare gli altri appartamenti non ancora assegnati, per provvedere in tempi brevi alla consegna delle chiavi“.