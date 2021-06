Consorzio di Sviluppo Industriale di Matera: Rocco Fuina è stato eletto nel direttivo nazionale della F.I.C.E.I.

Nel corso dell’ultima riunione, tenutasi a Roma ieri, la giunta esecutiva della F.I.C.E.I., organizzazione che riunisce e rappresenta a livello nazionale i Consorzi e gli Enti per la promozione e lo sviluppo industriale, ha eletto l’amministratore unico del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, Rocco Fuina, quale componente della giunta nazionale.

Costituita il 25 marzo 1963, la FICEI aggrega oltre trenta Consorzi Industriali operanti sull’intero territorio nazionale. dal Friuli alle Regioni meridionali, ed opera anche nell’ambito dei Patti Territoriali.

La giunta rappresenta non solo il punto in cui confluiscono le diverse esperienze nazionali in materia di sviluppo industriale, quanto il centro propulsore dell’attività istituzionale della FICEI. Fino ad ora tutti gli amministratori del consorzio materano che si sono avvicendati hanno partecipato solo in qualità di membri alle assemblee nazionali della FICEI senza ricoprire alcun ruolo operativo.

L’elezione dell’avvocato Fuina quale componente della giunta esecutiva è il risultato di un impegno concreto ai lavori del direttivo profuso nel tempo anche a livello nazionale, il che rappresenta un sicuro valore aggiunto per il Consorzio di Matera.