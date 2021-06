Traslochi: dai trasporti nazionali a quelli internazionali, tutte le opportunità per imprese e privati

Traslocare è sicuramente un evento che indica una svolta, un cambio di vita o di direzione. Si tratta di un momento importante che, in quanto tale, deve essere organizzato nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. Per tale motivo è importante rivolgersi ad una ditta specializzata che si occupi di tutte le operazioni necessarie, mettendo cura ed attenzione in ogni fase del trasloco. Tra le aziende di riferimento del settore si inserisce Sinibaldi, realtà d’eccellenza a cui affidarsi in caso di trasferimenti nazionali o internazionali, con la garanzia di poter usufruire sempre di un servizio di prima qualità. Per avere informazioni più dettagliate in merito, si può andare sul sito di sinibaldi.com, dove sarà possibile anche richiedere un preventivo gratuito per conoscere in anticipo le spese da sostenere per il trasloco richiesto.

I traslochi nazionali

Ci sono aziende che dispongono di un parco automezzi ben fornito, con mezzi adatti ad affrontare lunghi viaggi e diverse situazioni di percorribilità, anche nel traffico o nel caso si debba accedere ai centri storici. In un trasloco, poter contare su mezzi affidabili è una parte importantissima della questione. Ci sono furgoni con sospensioni pneumatiche e sponde idrauliche autocarranti. In questo tipo di lavoro si può dover disporre di attrezzature per gestire determinate situazioni come il trasporto di cose particolari, dalle casseforti agli armadi blindati, o la necessità di affrontare delle scale.

Tra le possibilità offerte dal mercato, si veda la disponibilità di abbinamenti di viaggio: vengono trasportati un’unica volta più cose da trasportare. Tale opportunità è interessante perché presuppone, chiaramente, un risparmio di denaro, anche sostanzioso. In questi casi fondamentale è la tempestività: se si contatta la società che deve effettuare il trasloco con un congruo preavviso, l’azienda stessa verificherà quali abbinamenti è possibile realizzare. Se se ne dovesse avere la necessità, si può vedere se l’azienda in questione prevede il servizio di custodia mobili: il mobilio viene lasciato in depositi custoditi e sicuri per il tempo che occorre al cliente. Una gestione organizzata e l’utilizzo della tecnologia consentono di offrire un servizio affidabile e sicuro.

Le tratte internazionali

I traslochi internazionali possono essere effettuati via terra, via mare e per via aerea. Se ci si deve trasferire in Europa, si può adottare l’opzione via terra. La data di consegna degli elementi da movimentare può venire stabilita in base alle proprie esigenze. Se si tratta di spostare una piccola quantità di cose, c’è pure l’opzione del trasporto in combinazione. In sostanza, si mettono insieme i viaggi che condividono la stessa destinazione, il che fa risparmiare senza compromettere la qualità del servizio.

I trasporti via mare vengono gestiti con un’organizzazione in container; quantità contenute di elementi verranno sistemate in casse su misura, che verranno chiaramente imbarcate. Infine, il trasloco via aerea prevede il ritiro e la consegna a domicilio, oppure presso l’aeroporto di destinazione.

I servizi dell’azienda di traslochi

Si tenga presente che la ditta di traslochi non si limita solo al trasporto ma offre anche altri servizi. L’assistenza parte dalla prima fase del preventivo e prosegue per lo svolgimento del lavoro. La qualità del servizio ricevuto è fondamentale e si può certamente trovare una realtà che sappia coniugare efficienza e convenienza. Riguardo il preventivo, si segnala il fatto che ci sono aziende organizzate e affermate che operano anche su internet e danno la possibilità di calcolarlo online, il che può essere molto comodo. Si vada a vedere sul sito che tratte gestisce l’azienda in questione.

L’azienda, poi, dà informazioni e fa consulenze sulla normativa vigente nel Paese in cui ci si deve trasferire e sui documenti occorrenti per le operazioni doganali. In area CEE non è richiesta una documentazione particolare, mentre alle operazioni import/export in dogana può pensare l’azienda di traslochi. In Europa, inoltre, si può stabilire la data della consegna adattandola alle esigenze del cliente. A tal proposito, può essere importante che la propria pratica venga seguita sempre dallo stesso gruppo di lavoro. Per ciò che riguarda le tratte via aereo, le attrezzature approvate dall’Associazione Internazionale Trasporto Aereo garantiscono celerità e sicurezza. Si vada a verificare se la ditta è iscritta all’albo dei trasporti, sezione “trasporti internazionali”.