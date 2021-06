Matera, fioccano le multe per le moto parcheggiate sui marciapiedi

Fioccano le multe a Matera per coloro che parcheggiano le moto sui marciapiedi o fuori dagli spazi consentiti. Da qualche giorno la Polizia Locale sta sanzionando in tutta la città chi parcheggia la propria moto o lo scooter sul marciapiede. Spesso mancano i parcheggi dedicati alle moto per cui gli utenti delle due ruote si arrangiano come possono e parcheggiano sui marciapiedi.

Da qualche giorno però sono scattate le multe per cui occorre fare attenzione a dove si lascia la propria due ruote per evitare la sorpresa di una contravvenzione. Si spera almeno che i soldi delle contravvenzioni vengano utilizzati per riparare le tante buche sparse sulle strade della città dei Sassi.