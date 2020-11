Coronavirus, a Matera record di contagi con 66 positivi. Ma tamponi e risultati vanno a rilento.

Il numero dei positivi a Matera è in forte aumento. I dati della Regione Basilicata parlano di 66 nuovi positivi, ma spesso tamponi e i risultati vanno a rilento e nel frattempo i positivi asintomatici continuano le loro attività inconsapevoli del potenziale infettivo. Per avere un tampone passano anche 10 giorni da quando si è avvisata l’Azienda sanitaria locale. Per questo motivo è necessario incrementare il numero dei tamponi anche con l’imminente avvio della campagna di esecuzione dei tamponi antigienici rapidi da parte dei medici di famiglia, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale secondo quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Salute del 4 novembre che li rende obbligatori per queste figure professionali oltre ad individuare con precisione i soggetti destinatari. Si attende ora che la regione Basilicata e le Aziende sanitarie locali definiscano con precisione le modalità di svolgimento di queste prestazioni aggiuntive perchè sia tutelata la sicurezza tanto degli operatori sanitari che dei cittadini. I kit per l’esecuzione dei test rapidi saranno messi a disposizione dalla Protezione Civile nazionale.

Report dati processati il 7 novembre 2020