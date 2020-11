“LA POLITICA AIUTI IL REPARTO COVID DI MATERA”. L’APPELLO DALL’OSPEDALE DEL PRODUTTORE ANGELO CALCULLI

By

“La politica aiuti il reparto Covid di Matera. Mancano attrezzature e infermieri”. E’ l’appello accorato del manager e produttore materano, Angelo Calculli, lanciato in diretta, questa sera attraverso il suo profilo Facebook dall’ospedale Madonna Delle Grazie di Matera dove si trova ricoverato per aver contratto il Coronavirus.

Le condizioni di Angelo Calculli, che respira ancora con l’aiuto dell’ossigeno, sono in miglioramento tanto da aver lasciato il reparto di terapia intensiva.

Nel video il produttore di Achille Lauro ringrazia i medici per avergli salvato la vita e chiede che la politica si occupi di potenziare la struttura Covid di Matera sia dal punto di vista della dotazione delle apparecchiature mediche, sia dal punto di vista del personale medico e infermieristico che è in grande affanno per il continuo arrivo di nuovi ricoveri.