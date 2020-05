Coronavirus e uso della moto: da Matera lettera al presidente Bardi per il via libera

E’ possibile usare la moto per fare giri in regione Basilicata? Se lo chiedono tutti gli amanti delle due ruote in Basilicata che non usano la moto da oltre due mesi. L’associazione Matera Stone Riders ha scritto una lettera al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per chiedere chiarimenti sulla possibilità di fare moto turismo all’interno dei confini regionali nel rispetto di quanto riportato dai vari DPCM finora emanati. Altre regioni come la Puglia, l’Abruzzo, la Liguria e il Friuli hanno dato il via libera agli spostamenti in moto già da diversi giorni.