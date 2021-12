Si registrano lunghe code questa mattina a Matera davanti all’unica farmacia di turno che effettua il tampone per il Covid. L’altra farmacia aperta in appoggio, in piazzetta Vivaldi, non effettua tale servizio. Nell’ultima settimana Matera ha fatto registrare una esplosione di contagi con ben 327 casi conteggiati dal 17 al 24 dicembre.