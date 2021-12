GIRO NATALIZIO A MATERA PER IL MOTO CLUB “X-ADV BASILICATA”

Giro natalizio nell’hinterland di Matera per il gruppo di motociclisti aderenti ad “X-Adv Basilicata” il moto club che riunisce i possessori dell’entrofuoristrada Honda. Alla vigilia di Natale i membri del sodalizio lucano si sono dati appuntamento per il tradizionale Christmas Ride su fango. Una decina di partecipanti hanno effettuato in mattinata un tour fuoristrada percorrendo i sentieri sterrati intorno alla diga di San Giuliano con sosta alla Masseria Lamacchia, che si affaccia direttamente sul lago, per il tradizionale aperitivo e lo scambio auguri.