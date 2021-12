Un incidente tra un’auto ed una bicicletta si è verificato oggi intorno alle ore 13,30 in via La Martella a Matera. Ad avere la peggio a seguito dell’impatto è stato il conducente della bici che ha preso il controllo rovinando sull’asfalto. Per fortuna le conseguenze per il ciclista sono state lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per chiarire la dinamica del sinistro.